30 новых автомобилей "скорой помощи" закупил Фонд святой Екатерины для столицы Урала

Фонд святой Екатерины купил для Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса 30 новых автомобилей.

"Скорые" на базе Ford Tranzit, оборудованные все необходимым, должны прибывать в Екатеринбург до 1 августа 2020 года, сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины.

134 млн руб. на приобретение автомобилей Фонду святой Екатерины выделили генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании "Сима-ленд" Андрей Симановский

Как отметил директор фонда Александр Андреев: "Это решение наших учредителей. Оно продиктовано тем, что в период пандемии достаточно остро встала проблема с работой скорой помощи, нагрузка на которые возросла многократно. Стоит отметить, что техзадание на закупку машин мы формировали в сотрудничестве с руководством Станции скорой медицинской помощи".