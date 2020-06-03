08 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

30 новых автомобилей "скорой помощи" закупил Фонд святой Екатерины для столицы Урала

Фонд святой Екатерины купил для Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса 30 новых автомобилей.

"Скорые" на базе Ford Tranzit, оборудованные все необходимым, должны прибывать в Екатеринбург до 1 августа 2020 года, сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины.

134 млн руб. на приобретение автомобилей Фонду святой Екатерины выделили генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании "Сима-ленд" Андрей Симановский

Как отметил директор фонда Александр Андреев: "Это решение наших учредителей. Оно продиктовано тем, что в период пандемии достаточно остро встала проблема с работой скорой помощи, нагрузка на которые возросла многократно. Стоит отметить, что техзадание на закупку машин мы формировали в сотрудничестве с руководством Станции скорой медицинской помощи".

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30 новых автомобилей "скорой помощи" закупил Фонд святой Екатерины для столицы Урала

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Теги: автомобили скорой помощи, фонд святой екатерины, алтушкин, козицын, симановский



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Развитие сюжета:

Ранее 04.06.2020 08:52 Мск 30 новых спецавтомобилей "скорой помощи" позволят Екатеринбургу отказаться от аутсорсинга

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