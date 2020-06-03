08 Сентября 2020
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Происшествия В России
Оборонсервис обыски (2012) | Фото: ИТАР-ТАСС

ФСБ проводит обыски в офисах Российской венчурной компании

Сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко, пишет "Коммерсант".

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Оперативники изъяли документы, информацию на электронных носителях.

Следствие подозревает, что средства Российской венчурной компании могли быть инвестированы в личные проекты ее руководителей. Речь идет о $600 тыс., но, как утверждают источники, сумма может вырасти до $3 млн.

Расследование выросло из дела экс-директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, которые обвиняются в хищении из венчурной компании 1,3 млрд рублей под предлогом инвестиции средств в США. Предпринимателей арестовали в 2018 году, но через год после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова освободили.

Forbes сообщает, что силовики изучают документы по сделкам фонда между 2012 и 2016 годами.

По словам источника издания, следственные действия связаны с инвестицией в американский стартап Alion Energy, в который также инвестировал бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов.

Чучкевич до 2010 года был советником Анатолия Чубайса, который познакомил его с Абызовым.

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ФСБ проводит обыски в офисах Российской венчурной компании

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Теги: Российская венчурная компания, ФСБ



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