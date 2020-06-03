08 Сентября 2020
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Наука и техника За рубежом
приближение китайского зонда к Марсу (2020) | Фото: baijiahao.baidu.com

Китай запустит научно-исследовательский зонд к Марсу

Китайская исследовательская миссия на Марс стартует в июле-августе этого года.
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Как сообщает "Жэньминь жибао" со ссылкой на академика Китайской академии наук, директора научно-технической комиссии Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) Бао Вэйминя, для запуска исследовательского зонда задействуют ракету-носитель "Чанчжэн-5". Время отправки приходится на период, когда расстояние между планетами минимально, но и в этом случае предстоит преодолеть расстояние в 55 млн км и достичь Красной планеты только к февралю следующего года.

Ключевым моментом миссии станет заход в гравитационное поле Марса. Семь или восемь минут станут решающими — если гравитационное поле планеты не захватит зонд, он пройдёт мимо и тогда весь долгий перелёт пройдёт впустую.

приближение китайского зонда к Марсу(2020)|Фото: baijiahao.baidu.com

Но в случае успеха китайские учёные планируют провести исследования поверхности при помощи марсохода, который должен будет вести разведку на протяжении девяноста марсианских дней (сутки на Марсе длятся 24 часа 37 минут).

Посадка китайского марсохода может выглядеть вот так(2020)|Фото: baijiahao.baidu.com

На первом этапе Марс будет исследоваться с орбиты и непосредственно с поверхности, однако взять образцы грунта и доставить их на Землю не получится.

Что касается отправки людей, то эта задача гораздо сложнее, чем с высадкой на Луну. Заместитель главного конструктора марсианского зонда - научный сотрудник Китайской академии космической техники Цзя Ян в Естественнонаучном форуме АН КНР отмечает, что полёт туда-обратно к Луне занимает всего десять дней, тогда как к Марсу — минимум девять месяцев. Кроме того дважды нужно выждать, когда расстояние между планетами будет минимальным. В итоге экспедиция к Марсу займёт не менее трёх лет. При этом там очень тонкая атмосфера и сила притяжения составляет лишь 40% от земной. Всё это крайне негативно скажется на здоровье участников миссии. Поэтому конкретных планов по отправке человека на Марс нет.

Испытания китайского марсохода(2020)|Фото: baijiahao.baidu.com

Нынешняя марсианская миссия станет одним из шагом в использовании ракеты "Чанчжэн-5", которой в ближайшие два года предстоит выполнить ещё 11 полётов. Она будет задействована для исследования Луны, а также для вывода в космос модулей орбитальной станции, которой КНР планирует обзавестись к 2022 году.

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Китай запустит научно-исследовательский зонд к Марсу

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Теги: Китай, Марс, марсоход



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