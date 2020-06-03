Опрос россиян показал: Самая вкусная "молочка" производится на Вологодчине

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос пользователей социальных сетей на предмет вкусовых предпочтений россиян. Оказалось, что , по мнению большинства опрошенных, самая вкусная и качественная молочка производится на Вологодчине. Так считают 29,75% участников опроса, молоко и молочные продукты из Краснодарского края на втором месте - 25,32% опрошенных. А третьей стала Башкирия, за нее отдали 12,66% голосов.

«Мы нисколько не сомневались в превосходном вкусе нашей молочной продукции, высокое качество которой проверено временем и ежегодно подтверждается на отраслевых конкурсах и выставках. Для нас очень важно, что это признают и туристы, побывавшие в Вологодской области. Значит запомнившийся вкус молочной продукции, несомненно, неотъемлемая часть впечатлений от посещения региона, - уверен заместитель губернатора Михаил Глазков. - Безусловно, неоценимый вклад в формирование имиджа вологодской молочной продукции внесло знаменитое Вологодское масло – гордость отечественной молочной промышленности. По признанию ученых-маслоделов, за весь период промышленного маслоделия в России, то есть за более чем 150-летнюю историю, Вологодское масло остается лучшим творением».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, объем молока-сырья ежегодно увеличиваются на 5%, производство цельномолочной продукции также демонстрирует положительную динамику в регионе.

Справка. Марка "Вологодское масло" сейчас известна во всем мире. О нем когда-то ходили легенды, продукт менял названия, было и парижское, и петербургское. Свое окончательное название вологодское масло обрело приказом No 671 от 31 августа 1939 года зам.наркома мясной и молочной промышленности. А разработку основ изготовления этого масла связывают с именем Николая Васильевича Верещагина, уроженца села Пертовка под городом Череповцом. И брата знаменитого художника-баталиста.