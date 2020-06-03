Аккаунт воронежского губернатора заблокировала администрация Instagram

Не успел губернатор Воронежской области Александр Гусев завести официальную страницу в Instagram, как его заблокировали. Правда, сейчас вопросы с администрацией соцсети улажены, доступ к странице восстановлен.

Аккаунт gusev_36 стал третьим для главы региона – у него уже есть страницы во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Страница Гусева до сих пор не верифицирована (не получила "галочку", подтверждающую принадлежность странице обозначенному лицу). "Верификация страницы в Instagram (получение синей подтверждающей галочки) отличается от подобного механизма в других соцсетях, и этот процесс может занять время. Поэтому предостерегаем пользователей: другие страницы губернатора области в Instagram , кроме https://www.instagram.com/gusev_36/ , не являются официальными", - сообщили в пресс-службе.

По поводу блокировки губернатор написал: "Первый день работы моего личного аккаунта в Instagram — и чья-то анонимная жалоба. Кто-то посчитал, что я якобы выдаю себя за другого человека. Мы пытаемся связаться с администрацией соцсети, но её автоматические ответы говорят о том, что этот диалог, возможно, займёт время. Приносим извинения пользователям за доставленные неудобства и будем держать вас в курсе событий" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Гусев признался, что перед запуском аккаунта консультировался с популярной воронежской блогершей @robusto_va.

"Буду рад вашим вопросам о проблемах, предложениям, как улучшить жизнь в регионе, критике, которая поможет сделать мою работу и работу моих коллег эффективнее", - написал в первом посте губернатор.

"Кстати, о критике: пусть от вас она будет конструктивной! Ведь Воронежская область — место, где живут люди, которые умеют слышать и слушать. Пожалуйста уважайте себя и других пользователей — не пишите оскорбления, нецензурную лексику, уходите от провокаций, спама и пр. Подобные вещи отсюда будут удаляться", - добавил глава региона.