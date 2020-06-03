На Южном Урале будут судить фермера за мошенничество с субсидиями

На Южном Урале главу фермерского хозяйства будут судить за мошенничество с субсидиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. он незаконно получил субсидии в размере 220 тыс. руб. и 694 тыс. руб. в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы".

Он умышленно предоставил в региональный минсельхоз недостоверные сведения о понесенных затратах. при этом у него не было намерений выполнять обязательства по договору строительного подряда, а чтобы избежать уголовной ответственности, придавал сделкам гражданско-правовой характер.