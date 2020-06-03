Путин про обеспечение медиков СИЗ: "Если где-то и были сбои, то это быстро было исправлено"

Владимир Путин сегодня проводит встречу с представителями легкой промышленности. Президент отметил, что это одно из мероприятий, по которому будет корректироваться план по восстановлению российской экономики.

"В самом начале эпидемии компании развернули достаточно быстро выпуск средств индивидуальной защиты. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в решении этой задачи. В России в десятки раз выросло производство масок, перчаток, костюмов. Если где-то и были сбои на первом этапе, это достаточно быстро было исправлено. Остальные сбои вызваны административными недоработками", - заявил президент.

"Нам надо скорректировать подходы к масштабным вызовам. Никто не застрахован от событий чрезвычайного характера. И наши системы должны быть готовы. Предлагаю обсудить государственный страховочный резерв", - отметил Путин.

Глава государства сообщил, что в легкой промышленности в России заняты около 300 тыс. человек, а спрос этой весной на продукцию отрасли упал. Путин призвал поддержать те компании, которые работают "в белую" и стремятся сохранить рабочие места.