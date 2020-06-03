Уральский полпред собрал силовиков после расстрела "обойного вора". Цуканов взял расследование на контроль

В ходе совещания с руководителями правоохранительных органов и силовых структур Свердловской области, полномочный представитель президента РФ по УрФО Николай Цуканов взял на контроль ситуацию с гибелью жителя Екатеринбурга, в которого выстрелили росгвардейцы в ходе спецоперации. Напомним, мужчина украл четыре рулона обоев стоимостью около 8 тыс. руб. и забаррикадировался в своей квартире. Силовики приняли решение штурмовать квартиру и убили "обойного вора".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, в заседании приняли участие также начальник главного управления МВД России по Свердловской области Александр Мешков, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Попов, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Михаил Богинский. Решение взять ситуацию на контроль вызвана, в том числе, и личным обращением уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой.

По делу Следственным управлением Следственного комитета РФ по Свердловской области проводится процессуальная проверка.