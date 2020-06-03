08 Сентября 2020
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Политика Москва
совещание по реформе МСУ, Владимир Мазур (2015) | Фото: Накануне.RU

"Тюменский клан" усиливается. Бывший глава Тобольска получил пост в администрации президента

Экс-глава Тобольска и бывший замглавы Калужской области Владимир Мазур получил пост в администрации президента России, сообщает Telegram-канал "Доктор Комаровский".

Мазур назначен замначальника управления внутренней политики администрации президента. На новом месте он будет курировать местной самоуправление.

Напомним, Мазур вошёл в руководство Калужской области 28 мая 2019 г., став замглавы региона. До этого он возглавлял Тобольск. 1 июня стало известно о том, что он покинул руководство региона.

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"Тюменский клан" усиливается. Бывший глава Тобольска получил пост в администрации президента

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Теги: Владимир Мазур, администрация президента России, управление внутренней политики



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