"Тюменский клан" усиливается. Бывший глава Тобольска получил пост в администрации президента

Экс-глава Тобольска и бывший замглавы Калужской области Владимир Мазур получил пост в администрации президента России, сообщает Telegram-канал "Доктор Комаровский".

Мазур назначен замначальника управления внутренней политики администрации президента. На новом месте он будет курировать местной самоуправление.

Напомним, Мазур вошёл в руководство Калужской области 28 мая 2019 г., став замглавы региона. До этого он возглавлял Тобольск. 1 июня стало известно о том, что он покинул руководство региона.