10 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
креков павел владимирович заместитель губернатора свердловской области (2017) | Фото: Накануне.ru

Свердловский вице-губернатор назвал "достижением" рекордный прирост выявленных случаев коронавируса

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков выступил с заявлением по поводу большого количества новых случаев коронавируса в регионе. По его словам, растет не заболеваемость, а выявленное число заболевших.
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Напомним, сегодня в регионе был зафиксирован рекордный суточный прирост по числу выявленных случаев коронавируса. Инфекцию обнаружили у 357 человек.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, значительная часть случаев, внесенных в статистику, это результат постконтактных тестирований людей из ближнего круга заболевшего.

"Внутрисемейное заражение остается на этот момент преобладающим типом передачи инфекции, в сводку также попадают случаи, выявленные при тестировании больных пневмониями, людей в возрасте старше 65 лет с симптомами ОРВИ и другие", - пояснили в оперштабе.

Также к массовому тестированию сотрудников в частных лабораториях приступили свердловские работодатели – собственники и руководители логистических и распределительных центров, торговых сетей и предприятий. Положительные тесты проходят перепроверку и вносятся в общую региональную статистику, за счет чего количество подтвержденных случаев в сводке также стало увеличиваться.

"В Свердловской области растет не заболеваемость, а выявление заболевших, это все-таки достижение, а не недостаток. Чем быстрее мы выявим тех, кто имеет потенциальную возможность распространения инфекции, тем быстрее мы остановим это распространение", - заявил Павел Креков.

По его словам, сейчас проводятся и скоростные тесты, что существенно увеличивает поле обследования и позволяет выявлять гораздо больше случаев, чем раньше.

"То, что цифры сегодня выше, чем вчера, только приближает нас к ситуации, когда показатели начнут снижаться", - добавил вице-губернатор.

В понедельник губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничительных мер в Свердловской области до 8 июня. Еще на прошлой неделе власти уверяли, что регион приблизился к пику заболеваемости коронавирусом.

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Свердловский вице-губернатор назвал "достижением" рекордный прирост выявленных случаев коронавируса

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Теги: Креков, коронавирус, рекорд, тесты, достижение



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