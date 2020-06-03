В новом выпуске "Бесогона" Михалков обсудит создание единого федерального регистра

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ" "Над пропастью во лжи" выйдет на официальном канале на YouTube 6 июня.

Как сообщила пресс-служба режиссера, Михалков предлагает поговорить о том, к чему могут привести новомодные программы развития образования и социального устройства, "предлагаемые под масками "самых прогрессивных" и "инновационных".

В новом выпуске вновь фигурирует имя главы Сбербанка Германа Грефа. "Почему Герман Греф так интересуется образованием, и как именно "образовательные платформы" должны полностью изменить принципы обучения школьников и студентов? На какую философскую концепцию опираются строители "Умного города", и в чем ее опасность? И как со всем этим связан принятый Госдумой законопроект о создании единого федерального регистра?" - говорится в анонсе нового выпуска "БесогонТВ".

Напомним, в конце мая вокруг программы Михалкова разгорелся скандал. Один из повторов очередного выпуска телеканал "Россия 24" снял с эфира. В нем режиссер говорил о чипировании населения с помощью коронавируса и заинтересованности в пандемии Билла Гейтса. После этого Михалков снял гневный видеоответ критикам, он вышел только на канале режиссера на YouTube.