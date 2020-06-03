Сбербанк реструктуризирует лизинговые обязательства "России" и Utair

Сбербанк реструктуризирует лизинговые обязательства авиакомпании "Россия", входящей в группу "Аэрофлот".

"Сегодня мы приняли решение о реструктуризации лизинговых обязательств авиакомпании "Россия". Таким образом, мы полностью завершили процесс реструктуризации лизингового портфеля группы "Аэрофлот" перед Сбербанком", - цитирует ТАСС заместителя председателя правления банка Анатолия Попова.

Также Сбербанк провел реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании Utair по вертолетам и одному самолету компании, добавил Попов.

Ранее Сбербанк выдал льготный кредит авиакомпании "Уральские авиалинии" по новой госпрограмме поддержки системообразующих предприятий. 3 млрд руб. перевозчик получил по льготной процентной ставке сроком на 12 месяцев.