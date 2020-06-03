08 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Информационный портал Свердловской области

Суд отказался признать недействующим пункт указа губернатора о самоизоляции в Свердловской области

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении иска, ответчиком по которому выступал губернатор Евгений Куйвашев. Речь шла об ограничениях, введенных в регионе из-за распространения коронавируса.
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Как сообщили Накануне.RU в облсуде, рассматривались административные иски граждан Мамаева, Семенихина, а также коллективный иск 20 жителей Среднего Урала. Все они в итоге были присоединены к одному делу.

В своих заявлениях люди просили признать недействующим один из пунктов указа губернатора "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)". Данный пункт звучит следующим образом: "Жителям Свердловской области не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев" и далее следует перечень оснований, разрешающий свердловчанам покинуть место проживания.

Рассмотрев дело, судья принял решение об отказе в удовлетворении иска к Евгению Куйвашеву. Причины в суде не назвали, указав лишь, что мотивированное решение будет изготовлено в установленные законом сроки и опубликовано на сайте Свердловского областного суда.

Напомним, в понедельник губернатор подписал указ о продлении ограничительных мер на Среднем Урале до 8 июня. А сегодня в регионе был зафиксирован рекордный суточный прирост по числу выявленных случаев коронавируса.

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Суд отказался признать недействующим пункт указа губернатора о самоизоляции в Свердловской области

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Теги: суд, указ, Куйвашев, иск



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