Суд отказался признать недействующим пункт указа губернатора о самоизоляции в Свердловской области

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении иска, ответчиком по которому выступал губернатор Евгений Куйвашев. Речь шла об ограничениях, введенных в регионе из-за распространения коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, рассматривались административные иски граждан Мамаева, Семенихина, а также коллективный иск 20 жителей Среднего Урала. Все они в итоге были присоединены к одному делу.

В своих заявлениях люди просили признать недействующим один из пунктов указа губернатора "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)". Данный пункт звучит следующим образом: "Жителям Свердловской области не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев" и далее следует перечень оснований, разрешающий свердловчанам покинуть место проживания.

Рассмотрев дело, судья принял решение об отказе в удовлетворении иска к Евгению Куйвашеву. Причины в суде не назвали, указав лишь, что мотивированное решение будет изготовлено в установленные законом сроки и опубликовано на сайте Свердловского областного суда.

Напомним, в понедельник губернатор подписал указ о продлении ограничительных мер на Среднем Урале до 8 июня. А сегодня в регионе был зафиксирован рекордный суточный прирост по числу выявленных случаев коронавируса.