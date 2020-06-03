08 Сентября 2020
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Украина, Киев, митинг против формулы Штайнмайера, капитуляция (2019) | Фото: unian.net

Украину "категорически не устраивает" невыполнение Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев "категорически не устраивает" медлительность переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он сказал в Берлине в ходе переговоров с немецкой делегацией.
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Ермак сообщил, что президент Владимир Зеленский повысил статус переговорщиков в Контактной группе и делает все возможное, чтобы переговоры были более эффективными. Предложено также перевести встречи в формат видеоконференций в режиме 24/7.

При этом основной причиной безрезультатности переговоров является нежелание Киева выполнять Минские соглашения. Ранее Зеленский признал, что Киев они не устраивают и их нужно переписать.

Показное же желание Киева вести переговоры могут быть рассчитаны на поддержание рейтинга власти, который сильно просел в последние месяцы. Напомним, Зеленский обещал быстро закончить войну в Донбассе, но практически ничего не сделал для этого. Украина отказалась даже от согласованного на встрече в Минске 11 марта решения создать Консультативный совет с ДНР и ЛНР.

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Украину "категорически не устраивает" невыполнение Минских соглашений

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Теги: Украина, Донбасс, Минские соглашения



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