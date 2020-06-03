08 Сентября 2020
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Экономика В России
доллары, евро (2015) | Фото: novorossia.today

Мишустин предложил либерализацию валютного контроля. Это грозит девальвацией уже осенью

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии. Как стало известно, такая мера содержится в плане по восстановлению экономики, который Правительство РФ во главе с Михаилом Мишустиным представило президенту РФ Владимиру Путину.

Так, предлагается замена тотального контроля на проверку сомнительных операций, что эксперты называют самой существенной мерой, и отмена на год штрафов за невозврат валютной выручки. Штрафы составляют от 75 до 100% от суммы неправомерной валютной операции. Министр финансов Антон Силуанов называл их драконовскими и сумасшествием. РБК, которое ознакомилось с документом, пишет, что "эти меры cблизят российское валютное законодательство с мировой практикой и позволят увеличить объем внешнеторговых операций".

Однако, по мнению экономиста Михаила Делягина, смысл плана кабмина - максимальное облегчение вывода валюты из России, и на фоне вливания триллионов рублей в и так захлебывающиеся от ликвидности банки - это путь к девальвации, причем уже не осенью, указал он.

Экономист Василий Колташов менее оптимистичен в оценках, он отмечает в беседе с Накануне.RU, что в плане Мишустина есть много протекционистских мер, которые могут помочь перезапустить экономику. "План, который мы увидели, во многом отражает эти задачи. На первом месте стоят инфраструктурные проекты. Если вы строите, то получаете множество заказов в разных сферах и множество рабочих мест, вопрос в том, достаточно ли средств выделяется на перезапуск экономики", - говорит Колташов.

"Помимо либерализации валютного контроля, в планах же целая сумма смягчающих условий для бизнеса, на паузу ставятся все проверки без крайней необходимости, по налогам льготы, для малого, среднего бизнеса льготы по оплате социальных отчислений, уменьшение налоговой нагрузки на конечного массового потребителя, - говорит Василий Колташов. - Я думаю, это еще не конец истории, будут вносится дополнительные изменения, но этот план способен дать экономике импульс".

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину общенациональный план по восстановлению экономики и долгосрочным структурным изменениям. Документ, который Правительство разрабатывало несколько недель, включает более 500 мероприятий и рассчитан до конца 2021 года. Общий объем расходов по плану превышает 5 трлн руб.

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Мишустин предложил либерализацию валютного контроля. Это грозит девальвацией уже осенью

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Теги: мишустиин, план, экономика, деньги, девальвация



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