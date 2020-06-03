Наталья Комарова поручила депздраву разобраться с удержанием стимулирующих выплат медикам

Медики со всей Югры смогли обратиться к властям с интересующими их вопросами о работе в условиях коронавируса в ходе прямого эфира, в котором приняли участие губернатор Наталья Коморова, директор департамента здравоохранения Алексей Добровльский, руководители окружных медучреждений и Фонда соцстрахования. Общение в онлайн-формате состоялось накануне, 2 июня, по личной инициативе главы региона, которую она озвучила на заседании регионального оперативного штаба 29 мая.

Главной темой стал вопрос стимулирующих выплат, предусмотренных медицинскому персоналу, работающему непосредственно с пациентами с COVID-19. Как оказалось, многие медики до сих пор не понимают, за что они получают или не получают стимулирующие выплаты и надбавки к зарплате, как именно они рассчитываются.

К членам заседания обратился один из сотрудников мобильной COVID-бригады Когалыма. По его словам, в апреле он проработал 60 часов по 6-12 часов за смену. В его обязанности входили осмотр контактных и забор биоматериалов, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Однако, за свою работу медицинский сотрудник дополнительно не получил "ни рубля".

Ситуацию прояснил главврач когалымской городской больницы Олег Маковеев.



"В апреле был только один пациент, который внесен в реестр как положительный по COVID-19, и поэтому мобильные бригады, по большому счёту, с зараженными не сталкивались. Соответственно, под выплаты у нас мобильные бригады не попали, - пояснил главврач. - Однако мы произвели перерасчет согласно постановлению №484 и выплата в количестве 8 тыс. руб. была произведена по количеству смен, которые осуществляла данная мобильная бригада. За майвыплаты осуществляются в полном объеме".

Схожие вопросы возникли и у работников станции медицинской помощи п. Талинка, получивших в апреле доплату в размере от 500 до 2 тыс. руб. И несмотря на то, что они являются единственной мобильной бригадой на весь поселок и имеют риск быть инфицированными, под стимулирующие выплаты тоже не подпадают. В связи с этим, сотрудники станции обратились к Наталье Комаровой с просьбой присвоить бригаде статус COVID.

Однако, директор депздрава округа пояснил сотрудникам, что вышеуказанный статус присваивается исключительно тем бригадам скорой помощи и отделениям, которые столкнулись с пациентом, чей коронавирус был лабораторно подтвержден и зарегистрирован. В противном случае, медработники, пусть и общаясь с контактными, имеют право только на выплаты за дополнительную нагрузку.

"На территории Талинки сегодня не зарегистрировано случаев новый коронавирусной инфекции. Это одно из ключевых оснований для того, чтобы эти выплаты могли начать осуществляться", - пояснил Алексей Добровольский.

Сама же губернатор Югры выступила с предложением организовать вторую бригаду скорой помощи для уменьшения нагрузки на уже работающих сотрудников. Однако последние отказались.

Поступили также вопросы, направленные на уточнение присвоенного статуса. К примеру, в категорию медицинских сотрудников, которым положены федеральные и региональные выплаты, входят и дезинфекторы, проводящие работу в местах, где находились зараженные. Однако сумма выплат напрямую зависит от того, какая именно медицинская организация и амбулаторно-поликлиническое звено обслуживается и в каком подразделении работает сам сотрудник.

Более того, федеральная выплата носит единовременный характер. То есть, не имеет значения, проработал ли медик с зараженными 30 дней или один, на полной, половине или даже четверти ставки, он получает полную сумму предписанной выплаты в постановлении №484 без каких-либо издержек. А вот сумма доплаты, прописанная в постановлении №415, может изменяться в соответствии с отработанным временем. В большинстве случаев, это посменная оплата, вместо почасовой.

Наталья Комарова также отметила, что медицинские работники, желающие вступить в ряды COVID-бригад и отделений, могут обратиться в окружной департамент здравоохранения.

"Сформирован окружной кадровый резерв, в котором количество сотрудников измеряется тысячами. Не очень часто, но такая нужда возникает, - отметила губернатор. - Но необходимо пройти соответствующую подготовку, чтобы работать с ковидными больными. Мы затратили на это ресурсы, в том числе и временные, чтобы вот эти тысячи специалистов прошли специальные курсы в зависимости от уровня их профессиональной подготовки и могли работать с зараженными".

Прозвучали и обращения, которые департаменту здравоохранения Югры и лично губернатору округа пришлось взять на карандаш.

Так, Наталья Комарова поручила депздраву до 4 июня текущего года разобраться с ситуацией водителей инфекционного отделения окружной больницы в Нягани. Александр (водитель) рассказал, что в их медучреждении на окраине города находится отделение для больных коронавирусом, однако аппарат компьютерной томографии, исследование на котором зараженные должны проходить каждые несколько дней, находится в головной больнице за 7 км. Каждый из трех водителей за апрель совершил свыше 10 выездов с инфицированными, однако выплаты получили лишь бригады скорой помощи, которые возят пациентов только из дома в больницу и не имеют постоянного контакта с уже подтвержденными случаями.

С руководством, по словам Александра, разговора не получилось. Сам же главврач Сергей Догадин сообщил, что в обязанность бригады изначально входила перевозка продуктовых наборов и медицинских товаров, поэтому они причисляются к категории "прочего медицинского персонала" и не подпадают под выплаты. Несмотря на это, из-за необходимости транспортировки зараженных, водителям, в связи с постановлением №128, оплата производилась за фактически отработанное время (13 тыс.59 руб.).

"Если пересчитать фактически отработанное время, как трактует нам постановление, получается очень небольшая сумма. Мы с водителям разговаривали и пришли к мнению, что лучше будет за эту дополнительную работу производить стимулирующие выплаты из текущего финансирования. Так как в апреле было мало зараженных пациентов, мы заплатили 30% стимулирующей надбавки, что составило 6,5 тыс. руб. Если бы мы посчитали в "ковидных рублях", получилось бы всего 500 руб. В мае мы эту выплату повысили до 50% с районным коэффициентом", - сказал он.

Несмотря на это, Алексей Добровольский отметил, что в региональном постановлении №128 и федеральном №415 прописаны возможности закрепления таких работников под статусом COVID-бригад и можно производить соответствующие выплаты в размере 28 тыс. руб. Однако, попросил время на проработку всех нюансов. Наталья Комарова также отметила и то, что в регионе может быть довольно много подобных случаев, так что лучшим решением будет заняться этим вопросом уже сейчас.

Еще одной проблемой стала возможная некомпетентность руководства медучреждений, вызванная сокрытием реальной суммы, которую должны получать медики. К селектору подключилась фельдшер кабинета неотложной помощи, внешний совместитель городской поликлиники №1 Сургута Светлана Купенова. По ее словам, руководство заявило, что денег на стимулирующие выплаты медработникам не хватало, потому средства были добавлены уже из окружного бюджета, в связи с чем, на эту сумму был наложен подоходный налог в размере 13%. Более того, за май медикам перечислили всего 5 тыс. руб., хотя в постановлении №145 указана сумма в размере 40% от заработной платы.

Директор департамента здравоохранения Югры пообещал в ближайшие два дня разобраться с ситуацией и пояснил отдельно, что НДФЛ облагаются только региональные выплаты, однако, медицинские сотрудники должны получать на руки ровно те суммы, которые прописаны в постановлениях, без каких-либо вычетов.

Проверка будет проведена и в Лянторской городской больнице, фельдшерам которой, заболевшим коронавирусом во время исполнения своих обязанностей, отказались выплачивать какие-либо средства, что напрямую противоречит указу президента РФ. К тому же, по словам водителя скорой помощи на аутсорсинге ООО "Стройтехсервис" Александра, начальство пригрозило заболевшим фельдшерам увольнением, в случае их обращения к региональным властям. Все случаи заражения были подтверждены еще 4 мая, а заболевшие перевезены в Сургут.

Алексей Добровольский обязался разобраться с вопросом и пообещал, что в скором времени все заболевшие получат соответствующие выплаты.

Фонд социального страхования Югры сообщил о том, что уже обработано 25 справок от заболевших на рабочем месте медицинских сотрудников. В настоящее время фонд начал выплаты медикам, получившим вред здоровью в связи с развитием у них заболеваний или осложнений, вызванных COVID-19, понесшим нетрудоспособность, но не вызвавшим инвалидность. Сумма выплат составляет 68 тыс. 811 руб. 2 июня поступило еще девять заявок, выплаты по которым будут произведены уже сегодня.

"На нашем сайте создан специальный раздел, где размещена необходимая информация. Организована горячая линия. За каждой медицинской организацией мы закрепили наших специалистов, которые оказывают необходимую помощь. Более того, за каждым заболевшим медицинским работником мы закрыли персональных менеджеров, которые будут сопровождать этих пострадавших вплоть до того момента, пока человек не получит свои деньги", - рассказал управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Михаил Рыбьяков.

Все жалобы и заявления о нарушении прав медицинских работников необходимо направлять уполномоченному по правам человека Югры Наталье Стребковой. Практически с первых дней введения санитарно-эпидемиологических мероприятий по коронавирусной инфекции в округе был организован в круглосуточном режиме телефон горячей линии. Однако, по словам Натальи Стребковой, с первого дня работы жалоб по вопросам страховых выплат или выплат стимулирующего характера не поступало. Вместо этого обращения чаще всего носили консультационный характер.

Несмотря на неприятные моменты, было отмечено, что большинство медиков округа не имеют каких-либо жалоб. Более того вопросы, касающиеся стимулирующих выплат и оплаты за дополнительную работу, зачастую решаются с руководством на месте и не требуют вмешательства. Так проблема разрешилась в Сургутской окружной клинической больнице, сотрудники которой изначально получили "копейки" за свой труд, однако уже после негодования медицинских работников, им была произведена выплата с положенной суммой.

Главрачи городских больниц и клиник отметили, что регион полностью укомплектован СИЗ (средства индивидуальной защиты) и медицинским оборудованием. Сотрудников ковидных бригад более чем достаточно и даже с увеличением зараженных ситуация не должна выйти из-под контроля. Больницы также делятся друг с другом медработниками для увеличения продуктивности.