ЛНР утвердила русский язык единственным государственным

Народный Совет ЛНР принял закон об изменении конституции республики в части государственных языков. Отныне единственным государственным является русский, а украинская мова лишена этого статуса. Недавно такое же решение было принято в ДНР.

Фактически это мало что меняет, поскольку русский язык и так был единственным реальным государственным языком. Однако в образовании произойдут небольшие изменения.

Министерство образования и науки ЛНР исключило изучение мовы из базовой части учебных планов общеобразовательных учреждений, заявила министр Ольга Жданова. Она может изучаться в качестве факультатива, что не предполагает оценивание, или же по выбору один час в неделю. Ранее мова преподавалась один час в неделю всем.

По мнению полпреда главы ЛНР в Народном Совете Нины Галан, такое изменение конституции республики будет способствовать усилению интеграционных процессов с Россией. Причиной лишения мовы своего статуса может быть нежелание Киева выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений.