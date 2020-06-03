08 Сентября 2020
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Происшествия В России
Герман Лиллевяли (2020) | Фото: Dmitriygan / Wikipedia

Создателя брендов "Довгань" и "Смак" объявили в международный розыск

Создатель брендов "Довгань" и "Смак" Герман Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск.

Хорошевский суд Москвы 5 июня рассмотрит вопрос о заочном аресте бизнесмена, передает ТАСС.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил об уголовном деле в отношении пятерых менеджеров "Анкор инвеста", в том числе Владимира Михайлова и Артема Лаптева. Их подозревают в хищении $150 млн у инвесторов. Отмечается, что среди них были известные люди, в том числе режиссер Никита Михалков и вратарь столичного ФК "Локомотива" и российской сборной Маринато Гильерме.

По данным газеты, организатором этого преступления следователи считают Лиллевяли, который может находиться на Кипре.

Герман Лиллевяли - предприниматель, являлся одним из создателей и совладельцем таких брендов в России, как "Довгань", "Смак", "Красная линия" и "Cliven". Основал инвестиционный бутик "Анкор Инвест" в 2010 году.

В 2013 году объединил активы, в том числе Fidelity Trust, в рамках GL Financial Group и возглавил весь бизнес. GL Asset Management, которая является частью GL Financial Group, специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже.

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Создателя брендов "Довгань" и "Смак" объявили в международный розыск

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Теги: Довгань, Смак, Герман Лиллевяли



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