Мишустин поручил Белоусову и Решетникову доработать план по восстановлению экономики

Несмотря на то, что накануне общенациональный план по восстановлению экономики был представлен президенту России, документ требует доработки. Над этим премьер-министр Михаил Мишустин поручил работать вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Сделать это поручено "оперативно".

"Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова провести эту работу в ближайшее время", - сказал глава кабмина в среду на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Документ, который правительство разрабатывало несколько недель, включает более 500 мероприятий и рассчитан до конца 2021 года. Общий объем расходов по плану превышает 5 трлн руб.

Путин считает, что правительство провело "большую, серьезную работу". "Представленный документ можно взять за основу", - сказал он накануне.

Между тем, общественного обсуждения плана не предполагается, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Нет, никакого всенародного обсуждения не предусматривается. Это абсолютно экспертный документ", - сказал Песков. Представитель Кремля сказал, что план действительно нуждается в доработке по конкретным направлениям, пока он представляет из себя только основу.