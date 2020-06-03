08 Сентября 2020
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Павел Погребняк (2019) | Фото: Накануне.RU

"В палате я смотрел сериал "Побег". Погребняк оправился от коронавируса

Нападающий ФК "Урал" Павел Погребняк вылечился от коронавируса. Форвард был выписан из больницы вчера. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе клуба с берегов Исети.

Как ранее сообщал один из источников нашего агентства, лучший снайпер Кубка УЕФА розыгрыша 2007-2008 годов лежал в одной из палат городской больницы №14 Екатеринбурга.

Бывший бомбардир сборной России назвал свою выписку "дембелем".

"Свой двухнедельный срок я "отмотал". Можно сказать, "дембельнулся" вчера. Чувствую себя хорошо. Конечно, надо уделять время своему здоровью, поскольку пневмония – серьезное заболевание, с которым я никогда не сталкивался. Сегодня делаю повторное КТ, сдаю кровь на антитела – и уже будет видно, что делать в дальнейшем. Медицинский штаб "Урала" определит, когда меня можно будет подвести в общую группу. Да, условия были не самые шикарные, но понять можно: больных сейчас много, и нагрузка на больницы большая", - отметил Погребняк.

Он сказал огромное спасибо всем медработникам, которые ему помогали и следили за здоровьем. Футболист выразил уверенность, что успеет подготовиться к сезону: "В моем возрасте одной тренировки в день достаточно. Так что время на подготовку будет".

Что касается семьи форварда, то у детей болезнь прошла в легкой форме, жена тоже выздоровела. Они сдали повторный тест на COVID-19 и ждут отрицательного результата, чтобы получить необходимые документы, разрешающие выходить на улицу.

Помимо прочего, нападающий в эксклюзивной беседе с журналистом Накануне.RU рассказал о буднях в больнице. Футболист коротал время с помощью просмотра фильмов, чтения русской классики.

"В больнице я смотрел фильм "Побег". Тот, который сериал. Бежать я не собирался. Это так просто интересно (смеется). А так меня, в основном, привлекали видосы на YouTube и читал Достоевского", - поделился нападающий "шмелей".

Отметим, что у футболиста коронавирус был обнаружен 22 мая в ходе общекомандного обследования на COVID-19.

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"В палате я смотрел сериал "Побег". Погребняк оправился от коронавируса

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Теги: Погребняк, ФК Урал, коронавирус



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