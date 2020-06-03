Пермяки на самоизоляции смогут голосовать за Конституцию на дому

Жители Пермского края при необходимости смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ на дому, сообщили Накануне.RU в пресс-службе крайизбиркома.

Председатель Избирательной комиссии Прикамья Игорь Вагин сообщил, что особый упор будет сделан на безопасности голосующих и членов избиркомов. Всем будут бесплатно выдавать средства индивидуальной защиты. При этом процесс голосования будет организован таким образом, чтобы не допустить скопления людей на участках.

При этом гражданам, которые не могут прийти проголосовать из-за необходимости соблюдать самоизоляцию, будет предоставлена возможность проголосовать досрочно - с 25 по 30 июня. Члены избиркомов организуют голосование во дворах и при необходимости - обеспечат бесконтактное голосование на дому.

График посещения дворов членами комиссий будет составлен краевым избиркомом.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Голосование пройдет 1 июля.