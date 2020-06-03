В лесу на Среднем Урале обнаружили розлив нефтепродуктов

На Среднем Урале проводится проверка в связи с розливом нефтепродуктов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, розлив обнаружен в лесном массиве вблизи села Мелкозерово, что в Алапаевском районе. К проведению проверки ведомством привлечены специалисты министерства природных ресурсов и экологии региона.

Экспертами будут отобраны пробы почвы и проведено исследование для выяснения причины розлива нефтепродуктов. Также будет установлен размер ущерба, причиненный окружающей среде.

Как заверили в прокуратуре, по результатам исследования и при наличии оснований будут приняты меры.