08 Сентября 2020
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Армия и ВПК Дальневосточный ФО В России
корвет Громкий (2018) | Фото: function.mil.ru

The National Interest: Российский флот становится все сильнее

Россия постепенно, но неуклонно направляет серьезные усилия на укрепление и, что более важно, модернизацию своих флотов. И за последние несколько месяцев добилась больших успехов в этом направлении, пишет американское издание The National Interest.
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Тихоокеанский флот РФ к концу 2020 года получит в свой состав 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения. Хотя он вряд ли в ближайшее время станет самой мощной океанской силой, работа по его восстановлению до уровня, соответствующего былой славе, уже ведется, считает издание.

Командование ВМФ России объявило о планах заложить до 2021 года в общей сложности 13 корветов класса "Стерегущий". Будет укрепляться и подводная составляющая. Планируется дальнейшее вооружение подводных сил Тихоокеанского флота атомными подводными лодками 4-го поколения, а также развитие береговой инфраструктуры их базирования.

Россия уже достигла больших успехов в укреплении Черноморского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Также несколько подводных лодок и боевых кораблей направлено на Северный флот. В целом Россия намерена к концу 2020-х гг. превратить Тихоокеанский флот в мощную и высокоэффективную военно-морскую силу, заключает издание.

Тихоокеанский флот, учения(2013)|Фото: минобороны.рф

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The National Interest: Российский флот становится все сильнее

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Теги: флот, ВМС, ВМФ



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