Ученые сообщили о симптомах коронавируса у домашних животных и показаниях к тесту на COVID-19

Эксперты рассказали о симптомах коронавируса, которые могут проявляться у зараженных домашних животных. При их появлении рекомендуется сдать тест на COVID-19 – для животных есть специально разработанные системы.

Ученые подведомственных Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" и ФГБУ "Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" говорят, что в мире зарегистрированы случаи естественного заражения коронавирусом собак, кошек, норок, тигров и львов. Случаи регистрировались в Гонконге, Бельгии, США, Нидерландах, Франции, Германии и Испании.

По последним данным, SARS-CoV-2 репродуцируется у собак, свиней, кур и уток в незначительных количествах, но эффективно – у хорьков и кошек. Другими словами, хорьки и кошки в группе риска.

"Согласно информации, опубликованной на сайте Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), у кошек (домашних и диких), а также норок преимущественно отмечались клинические признаки острой респираторной инфекции. В частности, у животного фиксировали повышенную температуру, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз. У отдельных животных наблюдались признаки острой кишечной инфекции, сопровождавшейся рвотой и диареей. У собак заболевание проходило бессимптомно", - сообщили в Россельхознадзоре.

Согласно официальной позиции ВОЗ и МЭБ, в настоящий момент отсутствуют доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки). Между тем, недавние исследования на фермах по разведению норок в Нидерландах показали, что в определенных условиях существует потенциальный риск инфицирования человека при контакте с зараженной норкой.

Эксперты считают, что протестировать животное на коронавирус следует в случае его тесного контакта с зараженным человеком, а также в случае проявления клинических симптомов.

"Решение о тестировании животных принимается представителями государственной ветеринарной службы субъекта РФ или владельцем животного после консультации с ветеринарным врачом", - сообщили в ведомстве.

Тест-системы для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в режиме реального времени были разработаны и в настоящий момент выпускаются подведомственными Россельхознадзору центрами.