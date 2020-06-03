Строительство новой домашней арены "Автомобилиста" в Екатеринбурге идет по графику

Сегодня, 3 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор УГМК Андрей Козицын и глава Екатеринбурга Александр Высокинский проверили ход работ на строительной площадке, где возводится многофункциональная ледовая арена, которая станет домашней для хоккейного клуба "Автомобилист".

Строительство ведется в границах улиц Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов – 8 Марта на территории в 5 гектаров. Общая площадь арены составит почти 100 тысяч квадратных метров, высота внутреннего пространства – 27 метров. Вокруг основной игровой площадки здесь возводятся трибуны, часть из которых телескопические, то есть имеющие возможность трансформироваться для того, чтобы при необходимости число зрительских мест увеличивалось с 12 до 15 тысяч.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, ледовая арена будет иметь сложную внутреннюю организацию и сможет принимать спортивные соревнования высочайшего уровня – вплоть до чемпионатов Европы и мира как минимум по 11 видам спорта, в том числе хоккею, баскетболу, фигурному катанию, единоборствам, а также конгрессные мероприятия и концерты. Строительство ведется в рамках соглашения между правительством Свердловской области, администрацией Екатеринбурга и УГМК-Холдинг.

Евгений Куйвашев и Андрей Козицын лично проверили темпы работ на стройплощадке и обсудили возможности, связанные с обустройством прилегающей территории. Все работы идут по графику. К этому моменту здесь выполняется устройство монолитных конструкций надземной и стилобатной частей.

Напомним, в сентябре прошлого года "Управление государственной экспертизы" закончило рассмотрение проекта ледовой арены УГМК в Екатеринбурге и выдало по нему положительное заключение. В том же месяце началось строительство объекта.