08 Сентября 2020
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коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

В ВОЗ заявили об угрозе второй "разрушительной" волны коронавируса

Если в мире начнется вторая волна новой коронавирусной инфекции, то она может стать очень разрушительной, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

По словам директора Европейского регионального бюро организации Ханса Клюге, вторая волна не является неизбежной, однако все больше число стран снимает ограничения, и явная угроза существует.

По мнению Клюге, если это вовремя не купировать, новый всплеск станет разрушительным, передает РИА Новости.

Напомним, ВОЗ призывает страны как можно дольше сохранять карантинные меры. В организации считают, что если страны слишком быстро откажутся от ограничений, то их может постигнуть мгновенная новая вспышка эпидемии. Поэтому следует снимать ограничения как можно медленнее.

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В ВОЗ заявили об угрозе второй "разрушительной" волны коронавируса

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Теги: коронавирус, воз, вторая волна



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