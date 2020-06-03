В Нижневартовске сотрудники "экологического" подразделения мэрии облагородили растения "Сиреневой аллеи"

В Нижневартовске сотрудники появившегося недавно в администрации "Управления лесопаркового хозяйства" привели в порядок кусты, высаженные близ Комсомольского озера в рамках акции "Сады предпринимателей", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Новая структура на начальных этапах займётся созданием зеленых насаждений и управлением лесами (уход за деревьями, предотвращение лесных пожаров, создание эко-троп). Однако уже к началу следующего года оно заберёт себе и функции по озеленению, которые сейчас возложены на "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству". То есть займётся стрижкой газонов, высадкой цветов, уходом за насаждениями в зонах отдыха.

"В декабре прошлого года мэр Василий Тихонов принял решение о создании городского "Управления лесопаркового хозяйства". Наша структура подведомственна муниципальному управлению по природопользованию и экологии. Общая площадь, которую будут обслуживать наши специалисты, - 6 тыс. га. Кроме этого, нам предстоит в этом году посадить 5 тыс. саженцев деревьев и кустарников", - сказал глава новой структуры Андрей Малинин.

Экологи рассказывают, что естественная приживаемость растений в Нижневартовске составляет порядка 85%, что является очень хорошим показателем. Но часть растений страдает от действий вандалов и неосторожных водителей. Следить за сохранностью растений, как и раньше, будут специалисты отдела контроля в сфере недропользования, лесов и благоустройства города.

"Создание специализированного учреждения, которое обеспечит не только квалифицированные посадки растений, но качественный уход за ними – большой прорыв для Нижневартовска. Сотрудники нового управления будут обеспечивать не только высокую приживаемость растений, но и правильную эстетику: производить формовочную обрезку, удобрять, облагораживать. Наш город должен выглядеть цветущим и зеленым", - сказал начальник управления по природопользованию и экологии мэрии Олег Попенко.

На данный момент штатная численность "УЛПХ" составляет 15 человек, в будущем возможно привлечение сезонных работников. В мэрии напомнили, что в столице Самотлора традиционно проводятся экологические акции, в которых участвуют и горожане. Сейчас проведение таких мероприятий невозможно в связи с эпидемиологической ситуацией. Но, как замечают экологи, начать заботиться о природе можно даже на самоизоляции, начав сортировать бытовые отходы.