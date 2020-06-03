08 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Пятерочка, открытие магазина, ул. Стрелочников 4 (2017) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске на охранника, ударившего в магазине мужчину на каблуках, завели уголовное дело

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении охранника, ударившего покупателя "Пятерочки", который пришел в магазин в костюме с логотипом РЖД и в женских сапогах на высоких каблуках.

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе города. На видео мужчина ругается с сотрудниками магазина и после этого идет на выход. Его останавливают два сотрудника ЧОПа. В этот момент странный покупатель ударяет охранника по руке, требуя, чтобы от него "убрали свои пакли". В итоге в ходе конфликта один из охранников ударил посетителя, мужчина упал.

Странным покупателем оказался 41-летний Андрей, которые работает проводником поезда дальнего следования, пишет Baza. После удара ему вызвали скорую, в больнице диагностировали закрытую травму головы.

На охранника возбудили уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью и превышение полномочий охранника.

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В Челябинске на охранника, ударившего в магазине мужчину на каблуках, завели уголовное дело

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Теги: охранник, магазин, покупатель, уголовное дело.



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