Во всех регионах России проверят сирены, громкоговорители и дадут "экстренное сообщение" по ТВ

В России проведут испытания систем оповещения населения. Во всех субъектах страны в один из октябрьских дней в этом году включат электросирены и громкоговорители, а также прервут теле- и радиоэфир "экстренным сообщением". Такое решение было принято правительственной комиссией по предупреждению ЧС.

"К 2030 году не менее 90 % населения должно гарантировано получать экстренную информацию через системы оповещения. Действующее законодательство обязывает операторов связи и редакции СМИ при необходимости передавать сигналы оповещения и экстренную информацию, заместив ей телерадиоэфир", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Отдельные части системы оповещения населения использовались при информировании граждан о коронавирусе, отмечают в ведомстве (в некоторых городах по улицам разъезжали автомобили с громкоговорителями и предостерегали от появления на улицах).

Систему оповещения планируют усовершенствовать. Например, планируется дооборудовать таксофоны, установленные в отдаленных населенных пунктах, средствами оповещения.