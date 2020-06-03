Официально: в апреле безработных стало на 800 тыс. больше

В апреле численность безработных в России составила 4,3 млн человек, что на 800 тыс. больше, чем в марте. Об этом говорится в отчете Росстата.

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) составил 5,8%. В марте было 4,7%, то есть произошел рост почти на четверть.

Доля городских жителей среди безработных составила 68%, что меньше, чем доля городского населения. Доля безработных на селе (32%) на четверть выше, чем доля сельского населения (25%). Безработицы среди сельских жителей (8%) более чем в 1,5 раза превышает уровень безработицы среди городских жителей (5%).

Примечательно, что уровень безработицы среди мужчин (6,1%) превышает уровень безработицы среди женщин (5,4%).

Реальная безработица может быть существенно выше.