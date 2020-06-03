10 Сентября 2020
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тротуар, лужа, дорога (2020) | Фото: vk.com/incident_tmn

Тюменцы пожаловались на болото вместо асфальта

Тюменцы в соцсетях пожаловались на дорожные работы на ул. Интернациональная от кольца Калинина в сторону Плеханово, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам жильцов частных домов, дорожники приехали, сняли асфальтовое покрытие и уехали - там, где раньше была дорога, сейчас вода. Временный деревянный настил для движения пешеходов не соорудили.

"Из частных домов невозможно выйти, не утонув в этом болоте", - возмущаются жильцы.

Фотографии "тротуара" опубликовали в группе "ЧС Тюмень".

тротуар, лужа, дорога(2020)|Фото: vk.com/incident_tmnтротуар, лужа, дорога(2020)|Фото: vk.com/incident_tmn

РИА "Накануне.RU" обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Тюмени. На момент публикации материала ответ не получен.

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Тюменцы пожаловались на болото вместо асфальта

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Теги: асфальт, дорога, болото



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