Тюменцы пожаловались на болото вместо асфальта

Тюменцы в соцсетях пожаловались на дорожные работы на ул. Интернациональная от кольца Калинина в сторону Плеханово, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам жильцов частных домов, дорожники приехали, сняли асфальтовое покрытие и уехали - там, где раньше была дорога, сейчас вода. Временный деревянный настил для движения пешеходов не соорудили.

"Из частных домов невозможно выйти, не утонув в этом болоте", - возмущаются жильцы.

Фотографии "тротуара" опубликовали в группе "ЧС Тюмень".

РИА "Накануне.RU" обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Тюмени. На момент публикации материала ответ не получен.