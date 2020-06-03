Предпринимательская уверенность в России сильно упала - Росстат

Индекс предпринимательской уверенности с исключением сезонного фактора в мае составил -7% в добыче полезных ископаемых и -9% в обрабатывающих производствах, сообщает Росстат. Это существенно меньше, чем в феврале, когда он был соответственно -1% и -2%.

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Индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое оценок сложившихся уровней спроса, запасов готовой продукции и ожидаемого в ближайшие три месяца изменения выпуска продукции. В опросе не участвуют организации, относящиеся к субъектам малого предпринимательства.

Оценки руководителей организаций спроса на их продукцию составили -30% в добыче полезных ископаемых и -45% в обрабатывающих производствах. С октября 2019 года эти оценки почти непрерывно падают.

Правда, число оптимистов, ожидающих рост производства в течение ближайших 3 месяцев, превысило количество тех, кто ожидает дальнейшего снижения выпуска продукции: на 7% в добыче полезных ископаемых и на 13% в обрабатывающих производствах. Однако не исключено,что это просто связано с ожиданием эффекта восстановления после сильного падения. При этом еще в марте число оптимистов в в добыче полезных ископаемых превышало число пессимистов на 26%. В добыче полезных ископаемых падение было лишь на несколько процентов.

В отношении же оценки текущей экономической ситуации пессимистов больше на 9%, чем оптимистов, в добыче полезных ископаемых и на 19% - в обрабатывающих производствах.

Средний уровень загрузки производственных мощностей в мае составил 63% в добыче полезных ископаемых и 58% в обрабатывающих производствах.

Как и ранее основные факторы, ограничивающие рост производства, - это неопределенность экономической ситуации и недостаточный спрос на внутреннем рынке, отмечают руководители. На третьем месте - высокие налоги.

Примечательно, что за год индекс предпринимательской уверенности упал с -3% до -7%. При этом в Европе за тот же срок он обрушился с -4% до -30%.