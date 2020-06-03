"То, что происходит, касается всех". Глава РМК Игорь Алтушкин рассказал, почему начал бороться с коронавирусом

Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин, который потратил более 700 млн рублей на борьбу с коронавирусом в Свердловской и Челябинской областях, рассказал, для чего он начал бороться с распространением COVID-19.

Так, Алтушкин вместе с другими предпринимателями запустил производство медицинских масок и организовал четыре рейса из Китая с поставкой медицинских изделий. В ближайшее время на Урал должен прибыть пятый рейс с 110 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и сотней аппаратов ИВЛ. Всего бизнесмен потратил на борьбу с пандемией около 718 млн рублей.

"То, что происходит, касается всех, поэтому каждый в идеале должен внести свой вклад в борьбу с вирусом, проявить ответственность, добрую волю. Кто-то помогает развозить продукты пенсионерам, кто-то просто следует рекомендациям и не выходит на улицу, носит маску. У меня есть возможность купить сизы (средства индивидуальной защиты, - прим.) и оборудование – я это делаю", - цитирует Forbes Игоря Алтушкина.

Для этого он объединил усилия с другими уральскими бизнесменами – совладельцем УГМК Андреем Козицыным и основателем группы компаний "Сима-ленд" Андреем Симановским. По его словам, они регулярно лично общаются и решение об оказании помощи принимали вместе – каждый со своей стороны помогал, выделял средства на покупку и организовывал чартерные рейсы для доставки. При этом первое время бизнесменам приходилось действовать очень оперативно, чтобы не упустить необходимый груз.

"Нам рассказывали о случаях, когда в Китае партии сизов перекупали прямо при погрузке в самолеты в аэропорту. Ситуация очень напряженная была. Решали все возникающие проблемы в ручном режиме", - отметил Алтушкин.

Около половины выделенных им средств – 370 млн рублей – было направлено на организацию четырех рейсов с медицинским оборудованием и средствами защиты из Китая. Дополнительно со специализированных складов в Москве и Екатеринбурге глава РМК приобрел сизы на сумму более 84 млн рублей. Вся гуманитарная помощь была распределена поровну между медучреждениями Свердловской и Челябинской областей.

Сейчас ожидается пятый спецборт из Китая со 100 аппаратами ИВЛ и 110 тыс. экспресс-тестов: на эти цели Игорь Алтушкин и Андрей Козицын направили каждый более чем по 155 млн рублей. А вместе с Симановским глава РМК помог регионам наладить местное производство масок, поскольку это самый востребованный и быстро расходуемый товар. В Челябинской области маски поставляются в госаптеки по себестоимости, а также бесплатно раздаются жителям крупных городов.

Кроме этого, Алтушкин и Козицын решили организовать доставку продуктовых наборов нуждающимся семьям. К проекту подключился и Симановский, бюджет составляет 40 млн рублей в месяц.

"Около 45 тыс. семей Урала получают продуктовые наборы. Люди очень благодарны! Все говорят о том, что, помимо реальной помощи, им еще очень важно чувствовать, что ты не один, что ты кому-то нужен в трудный период своей жизни", - говорит Алтушкин.

По его словам, такую помощь планируется оказывать до полного окончания самоизоляции.

"Я благодарен главе Русской медной компании Игорю Алтушкину, который по личной инициативе выкупил средства защиты в Китае. Сегодня очень важна помощь тех, кто по велению души и зову сердца вершит добрые дела, помогает нуждающимся и способствует укреплению славы Свердловской области как региона с сильными традициями меценатства и благотворительности", - заявил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.