Сенатор Керимов подал иски о защите чести и достоинства к "Ведомостям" и Forbes

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от сенатора Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.

Иски поданы к издателям изданий по факту распространения спорного текста, сообщили агентству "Москва" в суде. О каком именно тексте идет речь, не уточняется.

Ранее Forbes опубликовал материал "Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?", где в числе прочих речь шла о сыне Керимова Саиде.

Напомним, член Совфеда от республики Дагестан был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Летом 2018 года стало известно, что у французских правоохранителей "нет претензий" к Керимову.

В июле 2018 года Сулейман Керимов вернулся в Россию после снятия с него обвинений в отмывании денег и укрывании от уплаты налогов во Франции.