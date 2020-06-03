08 Сентября 2020
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Общество В России
Сулейман Керимов (2017) | Фото: ntv.ru

Сенатор Керимов подал иски о защите чести и достоинства к "Ведомостям" и Forbes

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от сенатора Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.

Иски поданы к издателям изданий по факту распространения спорного текста, сообщили агентству "Москва" в суде. О каком именно тексте идет речь, не уточняется.

Ранее Forbes опубликовал материал "Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?", где в числе прочих речь шла о сыне Керимова Саиде.

Напомним, член Совфеда от республики Дагестан был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Летом 2018 года стало известно, что у французских правоохранителей "нет претензий" к Керимову.

В июле 2018 года Сулейман Керимов вернулся в Россию после снятия с него обвинений в отмывании денег и укрывании от уплаты налогов во Франции.

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Сенатор Керимов подал иски о защите чести и достоинства к "Ведомостям" и Forbes

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Теги: сулейман керимов, ведомости, Forbes, версия



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