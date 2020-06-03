08 Сентября 2020
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Экономика В России
сплав по реке Исеть (2019) | Фото: Накануне.RU

В России готовится более 20 новых чартерных туристических направлений

Туроператоры и Ростуризм готовятся запустить более 20 новых чартерных направлений внутри страны.

Глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова сообщила, что туроператоров в России сейчас более 4,5 тыс., более 500 из них работали с выездным туризмом, и теперь переориентируются на внутренний рынок.

По словам чиновницы, сформировано более 20 маршрутов, которые не входят в топ.

"Когда спрашиваешь, куда вы хотите поехать, люди вспоминают про море, Сочи, Крым, Алтай. Но мы считаем, что и для безопасности путешествия, и более ровного распределения спроса нужно предлагать всю территорию страны", — рассказала она на интернет-выставке "Знай Наше".

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В России готовится более 20 новых чартерных туристических направлений

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Теги: внутренний туризм, туорпетор, чартер, россия



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