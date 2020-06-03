08 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО Вологодская область
деревня, подтопление, половодье, затопление, лодка, река (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Вологодская область проработает с Росводресурсами расширение списка подтопляемых территорий региона

Подготовить предложения для отправки в Росводресурсы дал департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области заместитель губернатора Виктор Рябишин. Такое решение было принято по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Совещание сегодня проводил министр МЧС Евгений Зиничев.

Обсуждалась в частности обстановка на Волжско-Камском каскаде водохранилищ в летний период. На территории Вологодской области расположены два водохранилища, входящие в состав Волжско-Камского каскада: Рыбинское и Шекснинское.

По данным наблюдений, уровни воды Рыбинского водохранилища в январе-мае 2020 года находятся на отметках на 1,5-2,3 метров, что превышает среднемноголетние значения. Высокие уровни воды отмечаются и на Шекснинском водохранилище.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области,  с прошлого года Росводресурсами утверждён план по установлению зон затопления и подтопления территорий Вологодской области по 14 населенным пунктам, куда вошли Вологда, Устье, Харовск, Сокол, Нюксеница, Кичменгский Городок, Никольск, Верховажье, Сямжа, Тотьма, Устюжна, Чагода и Бабаево.

«Нами уже был рассмотрен вопрос организации и проведения мероприятий по исполнению поручения Президента по территориям, подверженным затоплению и подтоплению. По всем 14 мы уже выполнили работу. Сейчас идет постановка на кадастровый учет, - рассказал заместитель губернатора области Виктор Рябишин. - В то же время из-за явлений, которые возникают по причине погодных условий, принято решение подготовить предложения по установлению зон затопления, подтопления в населенных пунктах, где была непростая паводковая ситуация в прошлом и в этом году. Эту тему сейчас рассмотрел и министр. Он дал поручение подготовить такие предложения в Водное агентство для того, чтобы, как и на предыдущие 14 населенных пунктов, на новые территории также были выделены средства».

Важно, что  сведения о границах зон затопления, подтопления будут внесены в государственный кадастр недвижимости. Это будет означать запрет на строительство домов в этих зонах.

 

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Вологодская область проработает с Росводресурсами расширение списка подтопляемых территорий региона

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Теги: росводресурсы, зоны подтопления, зиничев, рябишин, шекснинское водохранилище



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