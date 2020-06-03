Бизнес решили не штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора при выходе из карантина

Предпринимателей не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора при выходе из карантина.

Об этом заявили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Отказаться от санкций решено было на совещании с представителями бизнеса.

В случае обнаружения очага заражения коронавирусной инфекцией предприятие закроют на карантин, передает РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор ужесточил требования к кафе и ресторанам, рекомендовав увеличить расстояние между столиками до полутора метров.

Напомним, перед началом летнего туристического сезона Роспотребнадзор решил уступить российским авиакомпаниям и транспортному блоку кабмина в вопросе заполняемости самолетов.

Так, ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест. Теперь перевозчики могут рассчитывать на окупаемость хотя бы части рейсов, если спрос на авиаперевозки в июне резко вырастет.