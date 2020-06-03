08 Сентября 2020
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пожар на улице Омская (2020) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Подозреваемый в поджоге дома на Омской в Екатеринбурге прошел полиграф и сознался

Подозреваемый в поджоге дома на улице Омской в Екатеринбурге Александр Понкратов признался в совершенном преступлении. Об этом говорится в ответе руководителя СУ СКР по Свердловской области Михаила Богинского депутату Госдумы Андрею Альшевских.

Парламентарий опубликовал ответ в соцсетях, из него следует, что в преступлениях Александр Понкратов признался, а полиграф подтвердил правдивость слов.

Напомним, трагедия произошла поздним вечером 26 марта. В результате поджога дома по Омской, 91 погибли восемь человек. Дом стоял в планах на расселение в 2021 году. Понкратова задержали в начале апреля.

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Подозреваемый в поджоге дома на Омской в Екатеринбурге прошел полиграф и сознался

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Теги: пожар на Омской, Александр Понкратов



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