Подозреваемый в поджоге дома на Омской в Екатеринбурге прошел полиграф и сознался

Подозреваемый в поджоге дома на улице Омской в Екатеринбурге Александр Понкратов признался в совершенном преступлении. Об этом говорится в ответе руководителя СУ СКР по Свердловской области Михаила Богинского депутату Госдумы Андрею Альшевских.

Парламентарий опубликовал ответ в соцсетях, из него следует, что в преступлениях Александр Понкратов признался, а полиграф подтвердил правдивость слов.

Напомним, трагедия произошла поздним вечером 26 марта. В результате поджога дома по Омской, 91 погибли восемь человек. Дом стоял в планах на расселение в 2021 году. Понкратова задержали в начале апреля.