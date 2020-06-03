Треть от суточного прироста количества больных коронавирусом в Сургуте и районе - сотрудники "Сургутнефтегаза"

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 47 (до 1 тыс. 749), в Югре – на 111 (до 2 тыс. 847), на Ямале – на 13 (до 2 тыс. 480). В Югре лидеры по приросту – Сургут (30) и район (33). На Ямале большинство новых больных – в Новом Уренгое. В Тюмени, несмотря на усилия врачей, умер 66-летний пациент с двусторонней пневмонией и хроническими заболеваниями, у которого ранее подтвердился коронавирус.

"Из 63 инфицированных в Сургуте и районе 22 - сотрудники "Сургутнефтегаза". Но речь о том, что они заразились на предприятии, не идёт. Тут и домашние контакты, и посещение мест общего пользования. Надо учитывать также, что штат у предприятия большой - там работает много жителей как Сургута, так и района", - сказала Накануне.RU замглавы окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 8 тыс. 536 пациентов.