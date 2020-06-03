Тюменская птицефабрика не смогла оспорить штраф за загрязненные помётом земли

В Тюменской области птицефабрика "Боровская" не смогла обжаловать предписание регионального управления Россельхознадзора, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Напомним, предприятие является собственником земельного участка сельхозназначения, расположенного в Тюменском районе. На этом участке, на площади 9,8 га, в 2018 г. птицефабрика складировала куриный помёт. Были допущены нарушения правил обращения с отходами производства. Обязательные мероприятия по защите земель организация не провела.

В результате, птицефабрика "Боровская" нанесла природе ущерб на сумму в 469 млн руб.

Предприятие привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 440 тыс. рублей. Организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 31 июля 2019 г. Однако птицефабрика проигнорировала предписание и не стала проводить рекультивацию нарушенных земель. В отношении организации было возбуждено еще одно административное дело по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Был наложен штраф в 100 тыс. руб. В этот раз от птицефабрики требовалось устранить нарушения до 2 июня.

Птицефабрика попыталась оспорить это решение в Арбитражном суде Тюменской области и в Восьмом арбитражном апелляционном суде.

Однако в судах решения оставили без изменений. Кроме того, за ненадлежащее хранение птичьего помёта предприятие штрафовали в 2018 г. на 110 тыс. руб. и за неисполнение предписания в 2019 г. – ещё на 200 тыс. руб..

Напомним, в прошлом году птицефабрика оказалась в эпицентре скандала как раз из-за неприятного запаха. Информация об этом прозвучала даже на совещании по нацпроектам, которое провёл 27 октября 2019 г. в Тюмени полпред президента в УрФО Николай Цуканов.