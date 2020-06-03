В России выявлено 8536 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 178 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 972 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.