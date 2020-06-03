В России выявлено 8536 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 178 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 972 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.
Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:
Москва - 1842
Московская область - 736
Санкт-Петербург - 380
Свердловская область - 357
Нижегородская область - 347
Архангельская область - 239
Ростовская область - 178
Воронежская область - 127
Смоленская область - 127
Красноярский край - 124
Иркутская область - 120
Республика Дагестан - 113
Ханты-Мансийский АО - 111
Тульская область – 109
Челябинская область - 108
Новосибирская область - 102
Волгоградская область - 98
Ульяновская область - 98
Республика Саха (Якутия) - 98
Брянская область - 97
Саратовская область - 94
Республика Башкортостан - 92
Калужская область - 87
Чувашская Республика - 87
Пензенская область - 83
Краснодарский край - 81
Алтайский край - 81
Ставропольский край - 80
Белгородская область – 77
Курская область - 76
Кировская область - 76
Рязанская область - 75
Кабардино-Балкарская Республика - 74
Ярославская область - 72
Карачаево-Черкесская Республика - 72
Пермский край - 72
Орловская область - 71
Астраханская область - 67
Ивановская область - 65
Липецкая область - 65
Тамбовская область - 65
Хабаровский край - 64
Новгородская область - 63
Республика Тыва - 60
Владимирская область - 56
Ленинградская область - 54
Республика Татарстан - 54
Удмуртская Республика - 53
Оренбургская область - 53
Забайкальский край - 53
Приморский край - 52
Республика Северная Осетия - 49
Тюменская область - 47
Мурманская область - 46
Самарская область - 46
Омская область - 45
Псковская область - 44
Республика Карелия - 43
Республика Мордовия - 42
Республика Марий Эл - 40
Тверская область - 36
Калининградская область - 35
Республика Коми - 33
Республика Ингушетия - 33
Камчатский край - 33
Республика Хакасия - 32
Кемеровская область - 27
Томская область - 26
Республика Бурятия - 24
Республика Калмыкия - 23
Костромская область - 21
Амурская область - 20
Вологодская область - 19
Республика Адыгея - 14
Чеченская Республика - 14
Ямало-Ненецкий АО - 13
Магаданская область - 12
Сахалинская область - 10
Чукотский АО - 6
Республика Алтай - 5
Республика Крым - 5
Курганская область - 3
Еврейская АО - 3
Севастополь - 2