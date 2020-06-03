08 Сентября 2020
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Общество В России
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 8536 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 178 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 972 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:

 Москва - 1842

 Московская область - 736

 Санкт-Петербург - 380

 Свердловская область - 357

 Нижегородская область - 347

 Архангельская область - 239

 Ростовская область - 178

 Воронежская область - 127

 Смоленская область - 127

 Красноярский край - 124

 Иркутская область - 120

 Республика Дагестан - 113

 Ханты-Мансийский АО - 111

 Тульская область – 109

 Челябинская область - 108

 Новосибирская область - 102

 Волгоградская область - 98

 Ульяновская область - 98

 Республика Саха (Якутия) - 98

 Брянская область - 97

 Саратовская область - 94

 Республика Башкортостан - 92

 Калужская область - 87

 Чувашская Республика - 87

 Пензенская область - 83

 Краснодарский край - 81

 Алтайский край - 81

 Ставропольский край - 80

 Белгородская область – 77

 Курская область - 76

 Кировская область - 76

 Рязанская область - 75

 Кабардино-Балкарская Республика - 74

 Ярославская область - 72

 Карачаево-Черкесская Республика - 72

 Пермский край - 72

 Орловская область - 71

 Астраханская область - 67

 Ивановская область - 65

 Липецкая область - 65

 Тамбовская область - 65

 Хабаровский край - 64

 Новгородская область - 63

 Республика Тыва - 60

 Владимирская область - 56

 Ленинградская область - 54

 Республика Татарстан - 54

 Удмуртская Республика - 53

 Оренбургская область - 53

 Забайкальский край - 53

 Приморский край - 52

 Республика Северная Осетия - 49

 Тюменская область - 47

 Мурманская область - 46

 Самарская область - 46

 Омская область - 45

 Псковская область - 44

 Республика Карелия - 43

 Республика Мордовия - 42

 Республика Марий Эл - 40

 Тверская область - 36

 Калининградская область - 35

 Республика Коми - 33

 Республика Ингушетия - 33

 Камчатский край - 33

 Республика Хакасия - 32

 Кемеровская область - 27

 Томская область - 26

 Республика Бурятия - 24

Республика Калмыкия - 23

 Костромская область - 21

 Амурская область - 20

 Вологодская область - 19

 Республика Адыгея - 14

 Чеченская Республика - 14

 Ямало-Ненецкий АО - 13

 Магаданская область - 12

 Сахалинская область - 10

 Чукотский АО - 6

 Республика Алтай - 5

 Республика Крым - 5

 Курганская область - 3

 Еврейская АО - 3

 Севастополь - 2

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В России выявлено 8536 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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