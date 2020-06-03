В Прикамье коэффициент распространения коронавируса в полтора раза выше, чем должен быть для второго этапа снятия ограничений

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 72 (до 1 тыс. 911). По данным краевого оперштаба, коэффициент распространения болезни – 1,23. Для введения второго этапа снятия ограничений он должен быть ниже 0,8.

Отметим, суточный прирост по стране – 8 тыс. 536 инфицированных.