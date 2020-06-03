В ОП РФ предложили поддержать детско-юношеское кино в России

В Общественной палате (ОП) РФ предложили создать в России сеть кинотеатров детских и юношеских фильмов, которые в том числе будут заниматься подготовкой кадров в сфере детско-юношеского кино. Об этом заявил зампредседателя комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис на итоговом онлайн-заседании рабочей группы по формированию стратегии детско-юношеского кино в России, сообщается на сайте ОП.

По его мнению, пилотный проект можно запустить в Москве, попросив у мэра Сергея Собянина выделить помещение под такой кинотеатр. Потому что кинопрокатчикам не выгодно заниматься детским кино.

Актер театра и кино, продюсер Нил Кропалов сказал, что ему непонятно, почему Министерство культуры не поддерживает веб-сериалы на хорошие темы. По его словам, есть ряд проектов, которые получают финансовую поддержку, но потом не имеют рейтинга у зрителей.