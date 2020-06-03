В Свердловской области рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки – 357 заболевших

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено рекордное число новых случаев коронавируса. Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз подтвержден у 357 человек.

Больше всего заболевших в Екатеринбурге – 217 новых случаев. Также за сутки зарегистрировано еще две смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов в регионе – 33.

Всего на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 6 тыс. 381 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. За сутки было выписано еще 170 человек, а всего уральские врачи вылечили 2 тыс. 680 пациентов.

Напомним, ровно неделю назад власти региона заявляли, что Свердловская область подошла к пику заболеваемости коронавирусом. Однако с тех пор число заболевших с каждым днем продолжает расти.