ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы

Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух бывших начальников отделов полиции Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева по делу об изнасиловании дознавательницы.

Третьему фигуранту дела Павлу Яромчуку сократили срок лишения свободы с шести лет до четырех, передает "Интерфакс".

По словам адвоката, суд принял такое решение, поскольку "никаких доказательств вины не было".

В декабре прошлого года Кировский суд Уфы назначил всем троим реальные сроки лишения свободы.

Напомним, в октябре 2018 года 23-летняя дознаватель из Уфы заявила о групповом изнасиловании, фигуранты дела - трое полицейских, которые были уволены со службы.

Дома и на работе у подозреваемых прошли обыски. В МВД уточнили, что это начальники отделов по Уфимскому, Кармаскалинскому районам и отдела по вопросам миграции Уфимского района.

Как выяснилось, дознаватель из Уфы, которую изнасиловали, является дочерью начальника силового подразделения республиканского МВД.

Изначально все подозреваемые находились в СИЗО. Но в апреле и мае мера пресечения в отношении их была изменена на домашний арест.