ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы
Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух бывших начальников отделов полиции Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева по делу об изнасиловании дознавательницы.
Третьему фигуранту дела Павлу Яромчуку сократили срок лишения свободы с шести лет до четырех, передает "Интерфакс".
По словам адвоката, суд принял такое решение, поскольку "никаких доказательств вины не было".
В декабре прошлого года Кировский суд Уфы назначил всем троим реальные сроки лишения свободы.
Напомним, в октябре 2018 года 23-летняя дознаватель из Уфы заявила о групповом изнасиловании, фигуранты дела - трое полицейских, которые были уволены со службы.
Дома и на работе у подозреваемых прошли обыски. В МВД уточнили, что это начальники отделов по Уфимскому, Кармаскалинскому районам и отдела по вопросам миграции Уфимского района.
Как выяснилось, дознаватель из Уфы, которую изнасиловали, является дочерью начальника силового подразделения республиканского МВД.
Изначально все подозреваемые находились в СИЗО. Но в апреле и мае мера пресечения в отношении их была изменена на домашний арест.