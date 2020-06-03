08 Сентября 2020
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Происшествия В России Санкт-Петербург
реанимация (2019) | Фото:Накануне.RU

Пожар в Боткинской больнице в Петербурге – погиб пациент

В инфекционной больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге рано утром в среду, 3 июня, произошел пожар.

"В 05:50 мск на втором этаже четырехэтажного корпуса, в боксе номер 11 (инфекционный гепатит) произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади пять квадратных метров. В результате пациент 1981 горда рождения получил смертельное отравление СО (продуктами горения)", - цитирует ТАСС представителя городского управления МЧС.

В Боткинской больнице находятся и пациенты с коронавирусом. Напомним, несколько недель назад пять коронавирусных пациентов петербургской больницы Святого Георгия погибли в пожаре. По одной из версий, мог загореться аппарат ИВЛ.

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Пожар в Боткинской больнице в Петербурге – погиб пациент

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Теги: пациент, пожар в больнице, боткинская больница



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