В Нижневартовске учителю физкультуры грозит срок за надругательство над школьницами

59-летний учитель физкультуры одной из школ Нижневартовска задержан по подозрению в педофилии, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.

По версии следствия, учитель в 2015-20 гг. неоднократно, с применением насилия совершал в школе "развратные и иные действия сексуального характера" в отношении школьниц. Установлены три потерпевшие. Двум из них в момент преступления было 15 лет, одной – 16.

Долго пострадавшие не решались заявить о случившемся, потому что учитель угрожал им, а также мог испортить аттестат. Подруга одной их жертв обратилась к следователям с просьбой проверить информацию. Поговорив с пострадавшими и учителями школы, сотрудники СК выяснили, что насилие действительно было.

Проверяется ещё несколько возможных эпизодов преступлений, а также то, что руководство школы скрывало случившееся – ему было известно об "увлечении" подчинённого. 1 июня подозреваемый задержан при попытке сбежать из школы, вскоре его могут арестовать.