08 Сентября 2020
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Экономика В России
попрошайничество, нищета, бедность (2015) | Фото: ru.delfi.lt

В России может быть до 10 миллионов безработных, а к осени цифра может удвоиться – эксперт

Реальная безработица в России может превышать официальную статистику в два раза и в пять-шесть раз количество вставших на учет в службе занятости, полагает создатель сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров. Он оценивает количество безработных в стране в 10 млн человек.

"Из-за самоизоляции не все компании чисто физически смогли оформить все юридические процедуры по увольнению, банкротству, закрытию предприятий. Сейчас они выйдут из изоляции - и мы сразу увидим рост безработицы. Реальное число безработных раз в 5-6 выше. Мы считаем, что работу уже потеряли порядка 10 млн. человек. К осени цифра может вырасти до 20 млн", - цитирует Захарова "Интерфакс".

Напомним, накануне министр труда России Антон Котяков сообщил о 2 млн официально зарегистрированных безработных (5,8% от всего трудоспособного населения).

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В России может быть до 10 миллионов безработных, а к осени цифра может удвоиться – эксперт

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Теги: безработица, официальные данные, статистика, superjob, реальная безработица, служба занятости



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