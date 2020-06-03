В России может быть до 10 миллионов безработных, а к осени цифра может удвоиться – эксперт

Реальная безработица в России может превышать официальную статистику в два раза и в пять-шесть раз количество вставших на учет в службе занятости, полагает создатель сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров. Он оценивает количество безработных в стране в 10 млн человек.

"Из-за самоизоляции не все компании чисто физически смогли оформить все юридические процедуры по увольнению, банкротству, закрытию предприятий. Сейчас они выйдут из изоляции - и мы сразу увидим рост безработицы. Реальное число безработных раз в 5-6 выше. Мы считаем, что работу уже потеряли порядка 10 млн. человек. К осени цифра может вырасти до 20 млн", - цитирует Захарова "Интерфакс".

Напомним, накануне министр труда России Антон Котяков сообщил о 2 млн официально зарегистрированных безработных (5,8% от всего трудоспособного населения).