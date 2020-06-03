Курентзис находится в Перми и ведет подготовку к Дягилевскому фестивалю

Бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис находится в Перми и ведет подготовку к фестивалю. Об этом сообщил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский во время заседания краевого правительства, на котором обсуждалась подготовка праздничных мероприятий, приуроченных к Дню России и Дню города Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Из-за коронавируса Дягилевский фестиваль перенесли с июня на конец августа.

Однако, как заявил Торчинский, по инициативе худрука фестиваля Теодора Курентзиса будет показана ретроспектива фестиваля. За кураторство фестиваля Курентзис получит 600 тыс. руб.

Напомним, об уходе Курентзиса из Перми, где он несколько лет был худруком театра оперы и балета, стало известно 21 июня 2019 года. Вскоре Курентзис объявил, что аналог Дягилевского фестиваля он намерен проводить в Париже с 2021 года. Позднее режиссер заявлял, что будет возглавлять пермский фестиваль только при условии, если оперным театром будет по-прежнему руководить Андрей Борисов. Театр начал готовиться к проведению фестиваля без Курентзиса, однако позже выяснилось, что греческий дирижер останется его куратором.