Мэр Екатеринбурга утвердил проект межевания земель под строительство объектов Универсиады

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект межевания территории перспективного района Новокольцовский в границах Сибирского тракта – Екатеринбургской кольцевой автодороги – автодороги Екатеринбург-Кольцово – улицы Чистой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на этих землях будут возведены объекты капитального строительства, которые станут составляющими элементами инфраструктуры Всемирной летней Универсиады, запланированной в уральской столице на 2023 год.

В соответствии с утвержденной градоначальником схемой межевания территории, на соответствующих земельных участках должны расположиться объекты нового строительства. Самым крупным из них станет Деревня Универсиады: в ее жилой зоне вырастут жилые корпуса, где будут проживать 11 тысяч 585 человек при 2-х и 3-местном размещении. Также здесь расположатся медицинские кабинеты, офисы делегаций, прачечные, а общая площадь всех 15-этажных общежитий Деревни составит без малого 230 тысяч квадратных метров.

На размежеванной территории будут построены медицинский центр площадью 7 тысяч 911 кв. м, 14-этажный Общественный центр с периметром безопасности (32 тысячи кв. м), Дворец водных видов спорта для проведения соревнований и тренировок по водному поло, плаванию, прыжкам в воду (60 тысяч кв. м) и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками (167 кв. м).

Также строители возведут здесь учебные корпуса Института экономики и управления (52 тысячи 415 кв. м) и Института информационных технологий (65 тысяч 200 кв. м) УрФУ, специализированный учебно-научный центр с учебными корпусами и общежитиями (68 тысяч 635 кв. м). Появятся в районе и новые объекты международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО", а также электрическая подстанция "Новокольцовская" и котельная. Кроме этого, к 2025 году будут построены крытый гребной канал, физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиница.

Напомним, ранее Александр Высокинский утвердил городской оргкомитет Универсиады в Екатеринбурге и сам же его возглавил.